Safari truites trophées – Égletons, 29 mai 2025 07:00, Égletons.

Corrèze

Safari truites trophées Lac du Deiro Égletons Corrèze

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Trophees plus grosses et plus grand Nombre de truites

Pêche de 8h30 à 12h00 / Inscriptions à partir de 7h00

Carte de pêche obligatoire (Pass pêche possible à 1€ sur place)

Buvette avec sandwichs sur place .

Lac du Deiro

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 84 04 80

