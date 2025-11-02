Safety Shred Days LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Safety Shred Days

LA MONGIE Au Pic du Midi et Télésiège Pourteilh Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les Safety Shred Days sont des évènements de prévention et de formation aux risques d’avalanches et à la sécurité en montagne en hors-piste.

contact@picdumidi.com

English :

Safety Shred Days are avalanche risk prevention and off-piste mountain safety training events.

German :

Die Safety Shred Days sind Präventions- und Ausbildungsveranstaltungen zum Thema Lawinengefahr und Sicherheit in den Bergen abseits der Pisten.

Italiano :

I Safety Shred Days sono eventi di formazione sulla prevenzione del rischio valanghe e sulla sicurezza in montagna fuori pista.

Espanol :

Los Safety Shred Days son eventos de formación en prevención de riesgos de avalancha y seguridad en montaña fuera de pista.

