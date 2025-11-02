Safety Shred Days LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Safety Shred Days LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre vendredi 19 décembre 2025.
Safety Shred Days
LA MONGIE Au Pic du Midi et Télésiège Pourteilh Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Les Safety Shred Days sont des évènements de prévention et de formation aux risques d’avalanches et à la sécurité en montagne en hors-piste.
LA MONGIE Au Pic du Midi et Télésiège Pourteilh Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@picdumidi.com
English :
Safety Shred Days are avalanche risk prevention and off-piste mountain safety training events.
German :
Die Safety Shred Days sind Präventions- und Ausbildungsveranstaltungen zum Thema Lawinengefahr und Sicherheit in den Bergen abseits der Pisten.
Italiano :
I Safety Shred Days sono eventi di formazione sulla prevenzione del rischio valanghe e sulla sicurezza in montagna fuori pista.
Espanol :
Los Safety Shred Days son eventos de formación en prevención de riesgos de avalancha y seguridad en montaña fuera de pista.
L’événement Safety Shred Days Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65