Safety Shred Days Pic du Midi Barèges
Safety Shred Days Pic du Midi Barèges samedi 20 décembre 2025.
Safety Shred Days
Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Le rendez-vous des freeriders de tous niveaux.
Sur inscription. .
Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
The place to be for freeriders of all levels.
L’événement Safety Shred Days Barèges a été mis à jour le 2025-12-09 par OT de Cauterets|CDT65