SAFFRÉ GAMES DAY Bibliothèque Saffré

SAFFRÉ GAMES DAY

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 22:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Un nouveau temps fort autour des jeux vidéo

Participe à cette grande journée dédiée aux jeux vidéo avec LaMano et le cybercentre intercommunal.

Au programme, dans différentes zones de la bibliothèque casque de réalité virtuelle, jeux sur Switch, Boomerang fu sur PC et en fin d’après-midi un grand tournoi de Brawl Star !

Pause goûter et pause pique-nique (pense à le rapporter !)

Gratuit

À partir de 7 ans

Sans inscriptions .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new video game highlight

L’événement SAFFRÉ GAMES DAY Saffré a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt