Saga-ciné : des fourneaux à l’écran Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 27 septembre 2025.

Source de réconfort, prélude au plaisir des sens, petite madeleine qui réveille la mémoire, lien familial et social, acte de création à part entière, vecteur d’ascension sociale… Explorons ensemble les différentes facettes de la cuisine à travers une projection d’extraits de films commentés par les bibliothécaires. Venez goûter, humer, ressentir et échanger vos impressions avec les bibliothécaires et les autres participant.es.

Informations pratiques

Projection le samedi 27 septembre de 16h à 17h30 dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Un rendez-vous autour de la cuisine dans le cinéma

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

