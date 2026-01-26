Sagardian s’expose Villa Ducontenia (rez de chaussée) Saint-Jean-de-Luz

Sagardian s’expose

Villa Ducontenia (rez de chaussée) Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-07

Sagardian au passé parcours historique, au présent expo photos les pommes de Sagardian , au futur infographies les enjeux d’avenir

Lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 16h30-19 h

Mercredi 4 10h-12h30 ; 14h-19 h

Samedi 7 10h/12h30 ; 14h-18h .

Villa Ducontenia (rez de chaussée) Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04 communication@sagardian.org

