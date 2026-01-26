Sagardian s’expose Villa Ducontenia (rez de chaussée) Saint-Jean-de-Luz
Sagardian s’expose Villa Ducontenia (rez de chaussée) Saint-Jean-de-Luz lundi 2 février 2026.
Sagardian s’expose
Villa Ducontenia (rez de chaussée) Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-02
Sagardian au passé parcours historique, au présent expo photos les pommes de Sagardian , au futur infographies les enjeux d’avenir
Lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 16h30-19 h
Mercredi 4 10h-12h30 ; 14h-19 h
Samedi 7 10h/12h30 ; 14h-18h .
Villa Ducontenia (rez de chaussée) Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04 communication@sagardian.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sagardian s’expose
L’événement Sagardian s’expose Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Pays Basque