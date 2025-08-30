Sage comme neige – Collectif Les Créants Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Sage comme neige – Collectif Les Créants Médiathèque du Bois Fleuri Lormont mercredi 25 février 2026.

Sage comme neige – Collectif Les Créants Mercredi 25 février 2026, 16h00 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T16:00:00 – 2026-02-25T16:45:00

Fin : 2026-02-25T16:00:00 – 2026-02-25T16:45:00

Conte d’hiver en ciné-papier

Grâce à un procédé qu’ils appellent entre eux du ciné-papier, à mi-chemin entre concert-dessiné et théâtre d’objet, un dessinateur et un musicien donnent vie à un monde miniature tout en papier dessiné, découpé. Projetée derrière eux sur un grand écran, l’histoire qu’ils racontent prend vie dans une sorte de film d’animation bricolé à vue. Entre Georges Méliès et Michel Gondry, c’est l’histoire de Sage Comme Neige qui se joue sur l’écran. Un conte d’hiver et de forêt. Un conte ancien et contemporain. Un conte tendre et cruel d’enfance et d’exclusion, où une forêt à priori effrayante peut devenir un monde à découvrir, voire un refuge.

lescreants.com

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lormont.fr/event/594161-sage-comme-neige-collectif-les-creants »}] [{« link »: « https://www.lescreants.com/ »}] Médiathèque du Bois Fleuri

Conte en ciné-papier conte spectacle

©Cédric Fortier et Brice Payen