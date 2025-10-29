Sage comme Neige Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Sage comme Neige 29 et 30 octobre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T11:00 – 2025-10-29T12:00

Fin : 2025-10-30T14:30 – 2025-10-30T15:30

Avec Brice Payen et Cédric Fortier

Collaboration artistique : Mathilde Rousseau

Collectif Les Créants

Grâce à un procédé qu’ils appellent entre eux du « ciné-papier », à mi-chemin entre concert-dessiné et théâtre d’objet, deux comédiens donnent vie à un monde miniature tout en papier dessiné, plié, découpé. Projetée derrière eux sur un grand écran, l’histoire qu’ils racontent prend vie dans une sorte de film d’animation bricolé à vue.

Entre Georges Méliès et Michel Gondry, c’est l’histoire de Sage Comme Neige qui se joue sur l’écran : Un conte d’hiver et de forêt. Un conte ancien et contemporain. Un conte tendre et cruel d’enfance et d’exclusion, où une forêt à priori effrayante peut devenir un monde à découvrir, voire un refuge.

À partir de 5 ans

Durée : 45 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/sage-comme-neige/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

