Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie VIRE Vire Normandie

Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie
VIRE La Halle Vire Normandie Calvados
Début : 2026-03-27 20:30:00
Retrouvez le duo Sages comme des sauvages en concert à la Halle. Billetterie à la médiathèque ou en ligne sur la billetterie de la Halle.
English : Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie
See the duo Sages comme des sauvages in concert at La Halle. Tickets at the media library or online at the Halle ticket office.
