Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie VIRE Vire Normandie

Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie

VIRE La Halle Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Retrouvez le duo Sages comme des sauvages en concert à la Halle. Billetterie à la médiathèque ou en ligne sur la billetterie de la Halle.

Retrouvez le duo Sages comme des sauvages en concert à la Halle. Billetterie à la médiathèque ou en ligne sur la billetterie de la Halle. .

VIRE La Halle Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie

See the duo Sages comme des sauvages in concert at La Halle. Tickets at the media library or online at the Halle ticket office.

L’événement Sages comme des sauvages en concert à la Halle de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie