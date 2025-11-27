Sagesses indiennes Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages Paris

Passionnée de voyages, Stéphanie Ledoux fait du dessin un langage universel, capable

d’effacer les barrières de la langue. C’est aussi une façon privilégiée de

découvrir le monde en plaçant la rencontre humaine au cœur de l’expérience. Son

travail rend hommage à la beauté et à la diversité des visages croisés, ainsi

qu’aux traditions qui disparaissent diluées dans la mondialisation.

Stéphanie parcourt le globe avec l’ambition de témoigner de sa beauté.

Auteure de sept beaux livres salués par le public, parmi lesquels Lakbay

(2024), Trait pour trait (2019) et Rencontres autour du monde

(2016). Elle a présenté plus de quarante expositions en France et à

l’étranger, notamment à la librairie du musée du Quai Branly, à l’Institut du

Monde Arabe et au Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. Elle

partage également sa passion avec sa large communauté sur les réseaux

sociaux.

Cette exposition est le fruit de sept mois de voyage en Inde entre 2023

et 2025. C’est un recueil de rencontres humaines et de récits de vie, avec une

attention particulière portée aux sādhus, ces renonçants qui ont

choisi la voie spirituelle en se détachant du monde matériel. L’apogée de ce

périple a été la Maha Khumb Mela de 2025, un pèlerinage hindou exceptionnel qui

a lieu tous les douze ans, rassemblant 400 millions de fidèles. Une moisson

inspirante de sagesses partagées.

Comptoir des Voyages vous accueille dans son Ephémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :

– Le

27/11 (jour de vernissage) : 11h – 20h

– Du lundi au vendredi : 11h-18h30

– Les samedis : 10h-18h30

Fermé le dimanche

Dans l’ Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages, laissez-vous transporter en Inde à travers les œuvres de Stéphanie Ledoux.

Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

samedi

de 10h00 à 18h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h30

Le jeudi 27 novembre 2025

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages 12 Rue Saint Victor 75005 Paris

Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages 12 Rue Saint Victor 75005 Paris