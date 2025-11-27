Sagesses indiennes Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages Paris
Sagesses indiennes Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages Paris jeudi 27 novembre 2025.
Passionnée de voyages, Stéphanie Ledoux fait du dessin un langage universel, capable
d’effacer les barrières de la langue. C’est aussi une façon privilégiée de
découvrir le monde en plaçant la rencontre humaine au cœur de l’expérience. Son
travail rend hommage à la beauté et à la diversité des visages croisés, ainsi
qu’aux traditions qui disparaissent diluées dans la mondialisation.
Stéphanie parcourt le globe avec l’ambition de témoigner de sa beauté.
Auteure de sept beaux livres salués par le public, parmi lesquels Lakbay
(2024), Trait pour trait (2019) et Rencontres autour du monde
(2016). Elle a présenté plus de quarante expositions en France et à
l’étranger, notamment à la librairie du musée du Quai Branly, à l’Institut du
Monde Arabe et au Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. Elle
partage également sa passion avec sa large communauté sur les réseaux
sociaux.
Cette exposition est le fruit de sept mois de voyage en Inde entre 2023
et 2025. C’est un recueil de rencontres humaines et de récits de vie, avec une
attention particulière portée aux sādhus, ces renonçants qui ont
choisi la voie spirituelle en se détachant du monde matériel. L’apogée de ce
périple a été la Maha Khumb Mela de 2025, un pèlerinage hindou exceptionnel qui
a lieu tous les douze ans, rassemblant 400 millions de fidèles. Une moisson
inspirante de sagesses partagées.
Comptoir des Voyages vous accueille dans son Ephémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :
– Le
27/11 (jour de vernissage) : 11h – 20h
– Du lundi au vendredi : 11h-18h30
– Les samedis : 10h-18h30
Fermé le dimanche
Dans l’ Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages, laissez-vous transporter en Inde à travers les œuvres de Stéphanie Ledoux.
Du vendredi 28 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :
samedi
de 10h00 à 18h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 18h30
Le jeudi 27 novembre 2025
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-27T12:00:00+01:00
fin : 2025-12-06T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-27T11:00:00+02:00_2025-11-27T20:00:00+02:00;2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T18:30:00+02:00;2025-11-29T10:00:00+02:00_2025-11-29T18:30:00+02:00;2025-12-01T11:00:00+02:00_2025-12-01T18:30:00+02:00;2025-12-02T11:00:00+02:00_2025-12-02T18:30:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T18:30:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T18:30:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T18:30:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T18:30:00+02:00
Ephémère Galerie – Comptoir des Voyages 12 Rue Saint Victor 75005 Paris
https://www.comptoirdesvoyages.fr/ https://www.facebook.com/Comptoirvoyages/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Comptoirvoyages/?locale=fr_FR Tout savoir sur l’expo Tout savoir sur l’expo