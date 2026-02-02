Sahra Halgan + Ibex Walia Ubu Rennes Mercredi 4 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 12€ carte Curieuse / 14€ réduit* / 17€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Sahra Halgan est une artiste emblématique du Somaliland, pays de la corne d’Afrique indépendant depuis 1991, mais non reconnu par la communauté internationale.

C’est pendant les années 1980, engagée dans la guerre contre la dictature somalienne, qu’elle reçoit le surnom de « »Halgan » », la combattante, et que ses chansons gagnent à jamais le cœur de tout un peuple. Exilée en France, c’est à Lyon qu’elle fonde son groupe vingt ans après (en 2010), avec Aymeric Krol (batterie/percussions) et Maël Salètes (guitare électrique). Mises en lumière à l’occasion des Trans Musicales 2019, la voix de Sahra et la musique du trio – un afro-rock au groove contagieux – voyagent ensuite dans de nombreux pays sur plusieurs continents. En 2024, pour son nouvel album Hiddo Dhawr (« »Préserve la culture » », également le nom du centre culturel que Sahra Halgan a fondé en 2013 dans sa ville d’Hargeisa), le groupe accueille un nouveau membre aux claviers, Régis Monte, qui ajoute des sons de basses et d’orgues vintage, ainsi que quelques touches synthétiques, qui enrichissent encore cette alliance toujours unique entre chanson somalienne et rock.

En ouverture, le quartet rennais Ibex Walia chauffera l’Ubu avec son éthio-jazz inspiré de la fameuse collection de rééditions Ethiopiques et des nuits folles d’Addis-Abeba des années 1950 à 1970. Dans ses propres compositions, Ibex Walia associe donc des gammes mélodiques de jazz et de musique traditionnelle éthiopienne, sur des groove hip hop et funky, et laisse toujours de l’espace pour l’improvisation…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T23:59:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/sahra-halgan-ibex-walia

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



