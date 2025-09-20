Sahune journées du patrimoine 2025 Mairie de Sahune Sahune

Visite du village de Sahune dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visite guidée avec l’association Les Amis du Vieux Sahune le samedi 20 à 15h et balade contée par une conteuse professionnelle dans le vieux village le dimanche 21 à 10h30

Mairie de Sahune Le Vilage Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 85 34 10

English :

Visit the village of Sahune as part of the European Heritage Days. Guided tour with the association Les Amis du Vieux Sahune on Saturday 20th at 3pm and storytelling tour of the old village by a professional storyteller on Sunday 21st at 10:30am

German :

Besichtigung des Dorfes Sahune im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes. Führung mit dem Verein Les Amis du Vieux Sahune am Samstag, den 20. um 15 Uhr und Märchenspaziergang mit einer professionellen Märchenerzählerin durch das alte Dorf am Sonntag, den 21. um 10.30 Uhr

Italiano :

Visitate il villaggio di Sahune nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio. Visita guidata con l’associazione Les Amis du Vieux Sahune sabato 20 alle 15.00 e visita narrata del vecchio villaggio da un narratore professionista domenica 21 alle 10.30

Espanol :

Visite el pueblo de Sahune en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Visita guiada con la asociación Les Amis du Vieux Sahune el sábado 20 a las 15:00 h y visita narrada por un cuentacuentos profesional el domingo 21 a las 10:30 h

