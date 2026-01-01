Saïdo Lehlouh – Témoin Espace 1789 Saint-Ouen

Vingt interprètes dansent ensemble au son de tubes rap des années 90, croisant hip-hop, freestyle, break, popping, krump, waacking, électro et contemporain. Dans ce corps commun, les singularités émergent, chaque geste, chaque décision individuelle réoriente le groupe vers une nouvelle configuration. Un spectacle basé sur l’écoute et la relation, où le plaisir de danser se transmet d’un corps à l’autre, comme un souffle collectif.

chorégraphie Saïdo Lehlouh

assistants à la chorégraphie Mehdi Baki, Evan Greenaway, Karim Khouader aka Karim KH

interprétation deux équipes de 20 danseur·ses en alternance

_________________

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Vingt danseurs témoins de leur époque font corps sur scène.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

Le mardi 27 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 11 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-27T20:00:00+02:00_2026-01-27T21:00:00+02:00;2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T21:00:00+02:00

Espace 1789 2, rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



Afficher la carte du lieu Espace 1789 et trouvez le meilleur itinéraire

