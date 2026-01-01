Saïdo Lehlouh – Témoin Espace 1789 Saint-Ouen
Saïdo Lehlouh – Témoin Espace 1789 Saint-Ouen mardi 27 janvier 2026.
Vingt interprètes dansent ensemble au son de tubes rap des années 90, croisant hip-hop, freestyle, break, popping, krump, waacking, électro et contemporain. Dans ce corps commun, les singularités émergent, chaque geste, chaque décision individuelle réoriente le groupe vers une nouvelle configuration. Un spectacle basé sur l’écoute et la relation, où le plaisir de danser se transmet d’un corps à l’autre, comme un souffle collectif.
chorégraphie Saïdo Lehlouh
assistants à la chorégraphie Mehdi Baki, Evan Greenaway, Karim Khouader aka Karim KH
interprétation deux équipes de 20 danseur·ses en alternance
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Vingt danseurs témoins de leur époque font corps sur scène.
Le mercredi 28 janvier 2026
de 20h00 à 21h00
Le mardi 27 janvier 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 11 à 18 euros.
Tout public.
Espace 1789 2, rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
