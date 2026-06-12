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SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME Saillagouse

SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME Saillagouse

SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME Saillagouse samedi 11 juillet 2026.

Ville : 66800 Saillagouse

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saillagouse

SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Grand concours de pétanque doublettes formées au boulodrome. Toute la journée…
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 85 60 01 64 

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English :

Grand pétanque competition doublettes formées at the boulodrome. All day long…

L’événement SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME Saillagouse a été mis à jour le 2026-06-06 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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