Saillagouse

SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Grand concours de pétanque doublettes formées au boulodrome. Toute la journée…

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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 85 60 01 64

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English :

Grand pétanque competition doublettes formées at the boulodrome. All day long…

L’événement SAILLAGOUSE GRAND CONCOURS DOUBLETTES FORMÉES AU BOULODROME Saillagouse a été mis à jour le 2026-06-06 par OTC PYRENEES CERDAGNE