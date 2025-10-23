Saillé, du village au marais Village de Saillé Guérande

Village de Saillé 18 rue des Prés Garniers Guérande Loire-Atlantique

23 octobre 2025 14:00:00

16:00:00

2025-10-23

Du village de Saillé aux marais salants, plongez-vous dans une visite entre patrimoine et biodiversité.

Au programme découverte du lien entre Saillé et le marais salant, observation des plantes et animaux environnants et suivi du chemin de l’eau aux cristaux de sel.

Cette sortie vous est proposée en co-animation avec la Maison des Paludiers.

Prévoir des chaussures de marche. .

Village de Saillé 18 rue des Prés Garniers Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

