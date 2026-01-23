Sailorz Film Festival 2026 Clermont-Ferrand La voile de compétition sur écran géant Rue Barrière de Jaude Clermont-Ferrand
Rue Barrière de Jaude Cinéma CGR Le Paris Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-02-26 19:30:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Le Sailorz Film Festival débarque à Clermont-Ferrand !
Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition.
Rue Barrière de Jaude Cinéma CGR Le Paris Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
The Sailorz Film Festival comes to Clermont-Ferrand!
A 100% adrenaline-filled evening dedicated exclusively to competitive sailing.
