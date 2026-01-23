Sailorz Film Festival 2026 Clermont-Ferrand La voile de compétition sur écran géant Rue Barrière de Jaude Clermont-Ferrand

Sailorz Film Festival 2026 Clermont-Ferrand La voile de compétition sur écran géant

Tarif : 18 EUR

Début : 2026-02-26 19:30:00

Le Sailorz Film Festival débarque à Clermont-Ferrand !

Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition.

Rue Barrière de Jaude Cinéma CGR Le Paris Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Sailorz Film Festival comes to Clermont-Ferrand!

A 100% adrenaline-filled evening dedicated exclusively to competitive sailing.

