Sailorz Film Festival 2026 Escale havraise Pathé Docks Vauban Le Havre

Pathé Docks Vauban 70 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition !

Lors d’une tournée dans 40 villes, l’événement s’installe au Havre au cinéma Pathé Vauban le mercredi 04 mars 2026. Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.

Le concept une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Réservation obligatoire. .

