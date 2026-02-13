Sailorz Film Festival Multiplexe Liberté Brest

Sailorz Film Festival

Multiplexe Liberté 10 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition fait escale dans 40 villes.

Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.

Rendez-vous pour une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Informations partiques

Réservation en ligne fortement recommandée.

Ouverture des portes à 19h. .

English : Sailorz Film Festival

