Sailorz Film Festival Multiplexe Liberté Brest

Sailorz Film Festival
Multiplexe Liberté 10 Avenue Clemenceau Brest Finistère
Début : 2026-03-25 19:30:00
Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition fait escale dans 40 villes.
Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.
Rendez-vous pour une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.
Informations partiques
Réservation en ligne fortement recommandée.
Ouverture des portes à 19h. .
English : Sailorz Film Festival
