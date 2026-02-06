Sailorz Film Festival Cinéma Pathé Atlantis Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 19:30 – 22:30

Gratuit : non 21 € 21 € Billetterie : https://sailorzfilmfestival.com/billetterie-france/ Tout public

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition.Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion « 100 % adrénaline » axée sur la vitesse, la haute technologie et les records. Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe. Durée : 3h

Cinéma Pathé Atlantis Centre Saint-Herblain 44800

https://sailorzfilmfestival.com



