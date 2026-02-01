Sailorz Film Festival Ciné Presqu’île Guérande

Sailorz Film Festival

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12 21:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Plongez dans l’univers du Sailorz Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition.Revivez les temps forts de la saison à travers une sélection inédite et exclusive de films, où images spectaculaires et émotions intenses se rencontrent.

Cette soirée unique est conçue pour toutes celles et ceux qui vivent la mer comme un terrain d’engagement et d’émotion. Partagez la passion des marins et ressentez l’adrénaline de leur monde.

Plus d’informations sailorzfilmfestival.com .

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire sailorzfilmfestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sailorz Film Festival Guérande a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44