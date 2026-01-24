SAILORZ FILM FESTIVAL Lattes

SAILORZ FILM FESTIVAL

Début : 2026-02-17

Sailorz Film Festival 2026 le 17 février 2026

Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Ouverture des portes à 19h Projection à 19h30. .

English :

Sailorz Film Festival 2026 February 17, 2026

An evening of never-before-seen screenings on giant screens to experience the intensity of ocean racing. A not-to-be-missed event for enthusiasts and those who thrilled to watch the Vendée Globe.

