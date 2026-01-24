SAILORZ FILM FESTIVAL Lattes
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Sailorz Film Festival 2026 le 17 février 2026
Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.
Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large.
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.
Ouverture des portes à 19h Projection à 19h30. .
Lattes 34970 Hérault Occitanie
English :
Sailorz Film Festival 2026 February 17, 2026
An evening of never-before-seen screenings on giant screens to experience the intensity of ocean racing. A not-to-be-missed event for enthusiasts and those who thrilled to watch the Vendée Globe.
