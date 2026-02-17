Sailorz Film Festival Cinéma Grand Ecran Ester Limoges

Sailorz Film Festival

Cinéma Grand Ecran Ester 260 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition. Cet événement propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.

Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Cinéma Grand Ecran Ester 260 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine film-festival@sailorz.com

