Sailorz Film Festival Cinéma Grand Ecran Ester Limoges mercredi 25 mars 2026.

Cinéma Grand Ecran Ester 260 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-25
2026-03-25

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition. Cet événement propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.

Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Billetterie uniquement en ligne.   .

Cinéma Grand Ecran Ester 260 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   film-festival@sailorz.com

