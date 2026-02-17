Sailorz Film Festival Cinéma Grand Ecran Ester Limoges
Sailorz Film Festival Cinéma Grand Ecran Ester Limoges mercredi 25 mars 2026.
Sailorz Film Festival
Cinéma Grand Ecran Ester 260 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition. Cet événement propose une immersion 100 % adrénaline axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.
Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.
Billetterie uniquement en ligne. .
film-festival@sailorz.com
English : Sailorz Film Festival
