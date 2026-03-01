Sailorz Film Festival SEW Cinéma La Salamandre Morlaix
Sailorz Film Festival SEW Cinéma La Salamandre Morlaix jeudi 19 mars 2026.
Sailorz Film Festival
SEW Cinéma La Salamandre 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
Date(s) :
2026-03-19
Le Sailorz Film Festival débarque à Morlaix ! Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition. Au programme des films inédits sur écran géant et des images de vitesse pure pour vivre l’intensité de la course au large sur grand écran ! Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voile et ceux qui ont pris plaisir à suivre le Vendée Globe.
Réservez votre place sur le site du Sailorz Film Festival ! Horaires Ouverture des portes à 19h Projection à 19h30
Le programme
> NIGHT SHIFT de Nicola Pietromarchi
> DOUBLE INCONNU de Julien Champolion
> L’ALBATROS HURLEUR de Charlie Dalin
> FIGHT BACK de Team Spirit
> CONVERGENCE de Maxime Audouard & Jean Despiau .
SEW Cinéma La Salamandre 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sailorz Film Festival
L’événement Sailorz Film Festival Morlaix a été mis à jour le 2026-03-07 par OT BAIE DE MORLAIX