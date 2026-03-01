Sailorz Film Festival SEW Cinéma La Salamandre Morlaix

Sailorz Film Festival

SEW Cinéma La Salamandre 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

2026-03-19

Le Sailorz Film Festival débarque à Morlaix ! Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition. Au programme des films inédits sur écran géant et des images de vitesse pure pour vivre l’intensité de la course au large sur grand écran ! Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voile et ceux qui ont pris plaisir à suivre le Vendée Globe.

Réservez votre place sur le site du Sailorz Film Festival ! Horaires Ouverture des portes à 19h Projection à 19h30

Le programme

> NIGHT SHIFT de Nicola Pietromarchi

> DOUBLE INCONNU de Julien Champolion

> L’ALBATROS HURLEUR de Charlie Dalin

> FIGHT BACK de Team Spirit

> CONVERGENCE de Maxime Audouard & Jean Despiau .

