Saint-Adrien, hier JEP 2025 – Salle polyvalente de Saint-Adrien Saint-Adrien

Saint-Adrien, hier 20 et 21 septembre JEP 2025 – Salle polyvalente de Saint-Adrien Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Exposition de documents anciens, photos…
Ateliers de mémoire.
JEP 2025 – Salle polyvalente de Saint-Adrien La Croix 22390 Saint-Adrien Saint-Adrien 22390 Côtes-d'Armor Bretagne https://www.saint-adrien.fr/la-commune/presentation/ Salle polyvalente, lieu d'exposition parking
collection famille Marchand