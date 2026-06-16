Saint-Amand Beach Saint-Amand-de-Vergt
Saint-Amand Beach Saint-Amand-de-Vergt samedi 18 juillet 2026.
Saint-Amand-de-Vergt
Saint-Amand Beach
Bourg Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Sortez les lunettes de soleil et les chapeaux de paille !
Le St Amand Beach revient le 18 juillet 2026 pour une soirée estivale pleine de bonne humeur, de musique, de gourmandises et de convivialité.
Au programme repas traditionnel et planches gourmandes, jeux pour enfants, et feux d’artifices !
Sortez les lunettes de soleil et les chapeaux de paille !
Le St Amand Beach revient le 18 juillet 2026 pour une soirée estivale pleine de bonne humeur, de musique, de gourmandises et de convivialité.
Au programme repas traditionnel et planches gourmandes, jeux pour enfants, et feux d’artifices !
Alors, enfilez vos tongs et rejoignez le Comité des Fêtes pour une soirée estivale !
Repas adulte 22 euros, 12euros pour les enfants.
Apportez vos couverts.
Réservations jusqu’au 14 juillet au 06 47 27 62 61. .
Bourg Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 27 62 61
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English : Saint-Amand Beach
Get your sunglasses and straw hats out!
St Amand Beach is back on 18 July 2026 for a summer evening full of fun, music, tasty treats and a great atmosphere.
On the programme: a traditional meal and gourmet platters, games for children, and fireworks!
So, slip on your flip-flops and join the Festiva
L’événement Saint-Amand Beach Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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