Saint Amand répare rc saint-amand Saint-Amand-les-Eaux

Entrée libre
Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00
Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00
rc saint-amand Espace Malraux, Avenue du collège, Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France
C’est la fête de la Réparation à Saint-Amand! Venez nous rencontrer pour vous aider à réparer vos objets du quotidien !