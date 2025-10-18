Saint Amand répare rc saint-amand Saint-Amand-les-Eaux

Saint Amand répare rc saint-amand Saint-Amand-les-Eaux samedi 18 octobre 2025.

Saint Amand répare Samedi 18 octobre, 09h00 rc saint-amand Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00

Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00

rc saint-amand Espace Malraux, Avenue du collège, Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France

C’est la fête de la Réparation à Saint-Amand! Venez nous rencontrer pour vous aider à réparer vos objets du quotidien !