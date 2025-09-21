Saint-André/Avrieux/Valcenis-Sollières-Sardières Les télégraphes CHAPPE en Haute Maurienne Vanoise l’Art d’écrire dans les airs Les télégraphes Chappe de Saint-André, Avrieux et Sardières (Val-Cenis)) Saint-André

Saint-André/Avrieux/Valcenis-Sollières-Sardières Les télégraphes CHAPPE en Haute Maurienne Vanoise l’Art d’écrire dans les airs Les télégraphes Chappe de Saint-André, Avrieux et Sardières (Val-Cenis)) Saint-André dimanche 21 septembre 2025.

Saint-André/Avrieux/Valcenis-Sollières-Sardières

Les télégraphes CHAPPE en Haute Maurienne Vanoise

l’Art d’écrire dans les airs Dimanche 21 septembre, 10h00 Les télégraphes Chappe de Saint-André, Avrieux et Sardières (Val-Cenis)) Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

l’art d’écrire dans les airs

Aujourd’hui sur les vingt-trois postes réhabilités, les trois postes de Haute Maurienne sont les seuls en France à pouvoir communiquer entre eux et transmettent ainsi, comme il y a 220 ans des messages codés.

Les télégraphes du Plan de l’Ours à Saint-André à 1800m, du Courberon à Avrieux à 2000 m et du Mollard Fleury à 2004m étaient trois des trente-trois de la ligne télégraphique reliant Lyon à Turin entre 1806 et 1814.

Un événement unique, que les associations « Moulins et Patrimoine de Saint-André », « Mémoire et Patrimoine d’Avrieux » et « Histoire, Archéologie et Patrimoine de Sollières-Sardières », vous proposent de revivre :

Dimanche 21 septembre

à l’occasion

des Journées Européennes du Patrimoine

Horaires 10h/17h

Deux vacations sont prévues pour la journée à 11h et 15h.

Visites commentées dim 10h / 17h pour l’explication

Visites commentées dim 11h / 15h pour la démonstration

RV au lieu-dit Saint-André(le plan de l’ours) Avrieux (le courberon) et Sardières (Val-Cenis) le Mollard Fleury

Les télégraphes Chappe de Saint-André, Avrieux et Sardières (Val-Cenis)) Saint-André 73500 Saint-André 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0684365309 https://www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr Le télégraphe Chappe, l’art d’écrire dans les airs

Comme il y a 200 ans, des messages codés seront transmis entre les trois postes télégraphiques Chappe réhabilités de Haute Maurienne Vanoise : Saint-André / Avrieux / Val-Cenis Sollières-Sardières. Une explication du système de codage sera donnée au préalable. Visite proposée par les associations Moulins et Patrimoine de Saint-André / Mémoire et Patrimoine d’Avrieux / Histoire, Archéologie et Patrimoine de Sollières-Sardières.

RV au lieu-dit Saint-André(le plan de l’ours) Avrieux (le courberon) et Sardières (Val-Cenis) le Mollard Fleury Poste de Saint-André accès parking 200m du site

l’art d’écrire dans les airs

Dominique BENARD