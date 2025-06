AVP Le Saint-André des Arts· Avant-premières ! · 10e édition au Saint-André des arts Saint-André des arts Paris 9 juillet 2025

Présenté par Mathilde Grasset, critique aux Cahiers du cinéma et Lauréate du Prix de la Jeune critique 2024.

RENOIR de Chie Hayakawa

Japon, France, Singapour, Philippines, Indonésie, Qatar | 2025 | 1h56 | VOSTF

Tokyo, 1987. Fuki, 11 ans, vit entre un père hospitalisé et une mère et absente. Un été suspendu commence, entre solitude, rituels étranges et élans d’enfance. Le portrait d’une fillette à la sensibilité hors du commun, qui cherche à entrer en contact avec les vivants, les morts, et peut-être avec elle-même.

Le mercredi 09 juillet 2025

de 20h00 à 23h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-09T23:00:00+02:00

2025-07-09T21:00:00+02:00_2025-07-10T00:00:00+02:00

fin : 2025-07-10T02:00:00+02:00

Saint-André des arts 30, rue Saint-André des arts 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/

Le Saint-André des Arts vous invite à découvrir avant tout le monde Renoir de Chie Hayakawa dans le cadre de la 10e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.