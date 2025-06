Sandwich Club : Princess Bride au Saint-André des Arts Saint-André des Arts Paris 28 juin 2025

Tous les trois mois, on vous propose de venir partager un film culte du cinéma. Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser des extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma.

PRINCESS BRIDE de Rob Reiner – États-Unis, 1987, 1h38 – VOSTF – dès 9 ans



Pour divertir son petit-fils, alité pour une mauvaise grippe, un homme commence à lui raconter une histoire qu’il a entendue souvent au cours de son enfance : celle de la princesse Bouton d’or. Après la mort de son fiancé Westley, assassiné par des bandits, la belle jure de ne plus jamais aimer personne. Jusqu’au jour où, cinq ans après cette tragédie, elle finit par accepter d’épouser le prince Humperdinck. Trois hommes organisent alors l’enlèvement de Bouton d’or : un bretteur espagnol en quête de vengeance et un géant, menés par un nain astucieux. Mais un homme masqué les met en échet et s’enfuit avec la princesse. Amour, action et fantaisie sont au rendez-vous de cet excellent divertissement.

Le samedi 28 juin 2025

de 15h30 à 17h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Saint-André des Arts 30, rue Saint-André des arts 75006 Paris

Le Sandwich Club, c'est le rendez-vous des 9/12 ans !