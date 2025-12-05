Saint-André fête Noël Saint-André-les-Vergers

Saint-André fête Noël

Esplanade de la salle des fêtes Saint-André-les-Vergers Aube

Venez en famille admirer les mises en lumière et les décors imaginés et installés par les services techniques municipaux.

La magie se poursuivra avec le grand après-midi de Noël Saint-André fête Noël , le samedi 13 décembre de 14h à 17h à la Salle des fêtes et sur son esplanade.

Au programme balade en calèche, rencontre avec le Père Noël, boissons chaudes et douceurs, salon de lectures, pêche aux canards, jeux, musique, ateliers créatifs et un splendide manège.

Les tickets pour les animations sont distribués jusqu’à 10 ans.



Cet événement est organisé dans le cadre du Mois des Enfants 2025, avec la participation des services municipaux, de Saint-André Animation Loisirs et du Conseil Municipal Jeunes. .

