Saint Andrew’s Night Spectacle et bal écossais Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Saint Andrew’s Night Spectacle et bal écossais

Salle Robert Jorelle Rue des Chasses Marée Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pour cette 23ème édition de la Saint Andrew’s Night, une soirée exceptionnelle vous attend avec la participation de Sandy Nixon à l’accordéon et des danseuses et cornemuses de Stonehaven.

N’oubliez pas d’apporter votre repas.

Apéritif, dessert et café offerts.

Bar à disposition. .

Salle Robert Jorelle Rue des Chasses Marée Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 88 48 39 77

