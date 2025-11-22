Saint Andrew’s Night Spectacle et bal écossais Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi
Salle Robert Jorelle Rue des Chasses Marée Bézu-Saint-Éloi Eure
Début : 2025-11-22 18:30:00
Pour cette 23ème édition de la Saint Andrew’s Night, une soirée exceptionnelle vous attend avec la participation de Sandy Nixon à l’accordéon et des danseuses et cornemuses de Stonehaven.
N’oubliez pas d’apporter votre repas.
Apéritif, dessert et café offerts.
Bar à disposition. .
Salle Robert Jorelle Rue des Chasses Marée Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 88 48 39 77
