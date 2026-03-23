Saint-Arnoul en Lumières Rue de l’Eglise Fontaine-la-Louvet

Saint-Arnoul en Lumières

Rue de l’Eglise Eglise St Arnoul Fontaine-la-Louvet Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir la réfection des vitraux de l’église.

Montage vidéo et photos du travail du Maître verrier de Cormeilles.

Parcours ludique pour les enfants dans l’église sous la surveillance des parents. .

Rue de l’Eglise Eglise St Arnoul Fontaine-la-Louvet 27230 Eure Normandie +33 2 32 46 90 65 mairie-fontaine-la-louvet@orange.fr

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English : Saint-Arnoul en Lumières

L’événement Saint-Arnoul en Lumières Fontaine-la-Louvet a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure