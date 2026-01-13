Saint Blaise à Ids Saint Roch Ids-Saint-Roch
Ids-Saint-Roch Cher
Début : 2026-02-07 10:30:00
2026-02-07
Fête de la Saint Blaise
Le foyer rural d’Ids Saint Roch organise la fête de la Saint Blaise.
10h30 Assemblée de prière à l’église, remise du bâton au nouveau bâtonnier.
10h45 vin d’honneur et a partir de 12h45 banquet de saint Blaise .
Ids-Saint-Roch 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 53 73 96
English :
Saint Blaise’s Day
