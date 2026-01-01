Saint Blaise

Maisonnais Cher

Saint blaise

Saint Blaise à 11h Célébration avec aprtage du pain bénit suivi de la procession et du vin d’honneur. A partir de 16h, bal animé par Sophie Auroux, suivi d’une soupe à l’oignon. Réservation 02 48 56 29 19 ou 06 37 03 39 26 .

Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 29 19

