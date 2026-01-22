Saint-Blaise Le Bourg Tazilly

Saint-Blaise

Le Bourg Eglise Saint-Denis Tazilly Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 14:00:00

Date(s) :

2026-02-08

La confrérie, qui existe depuis 1908, organise une messe en l’honneur des agriculteurs du territoire. 10h30 Messe à l’église Saint-Denis, bénédiction des brioches. 11h30 Apéritif offert par la paroisse dans la salle des Associations. 12h Repas des confrères.

Inscription pour le repas le 29 janvier 2026 au plus tard. Tel 03 86 30 02 20 03 86 30 15 59 .

Le Bourg Eglise Saint-Denis Tazilly 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 20

