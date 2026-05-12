Saint-Bomer

Saint-Bomer Fête nationale

Route d’Authon Saint-Bomer Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 03:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Municipalité et le Comité des Fêtes de Saint-Bomer vous invitent pour une journée de fête concours de pétanque, animations pour enfants, repas festif…Une fête nationale fêtée le 11 juillet et dignement célébrée, bonne ambiance garantie !

Venez célébrer la fête nationale samedi 11 juillet à Saint-Bomer ! Début des festivités à partir de 14h.

Concours de pétanque et animations gratuites pour les enfants à 14h30 jusqu’à 18h30.

Puis de 18h30 à 19h30 remise des prix du concours de pétanque.

Dégustez le traditionnel cochon grillé puis enflammez la piste de danse de 19h 30 à 3h.

Réservation repas auprès de Christelle 06.72.48.73.12

Résrvation concours de pétanque auprès de Tristan 06.37.27.81.83 (2.50€ par personne)

Repas: 28€ adulte 15€ enfant (jusqu’à 12 ans) -> Places limitées à 130 personnes.

Réservation obligatoire repas et concours avant le 04 juillet.

Parking gratuit à l’entrée de Saint-Bomer.

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Bomer. .

Route d’Authon Saint-Bomer 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 37 27 81 83 cdfetesstbomer@gmail.com

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English :

The Municipality and the Comité des Fêtes de Saint-Bomer invite you to a day of festivities: pétanque competition, children’s entertainment, festive meal… A national holiday celebrated on July 11th and worthily celebrated, good spirits guaranteed!

L’événement Saint-Bomer Fête nationale Saint-Bomer a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE