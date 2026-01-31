Saint-Bômer vous est conté Le Bourg Saint-Bômer-les-Forges

Saint-Bômer vous est conté

Le Bourg Eglise Saint-Bômer-les-Forges Orne

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

2026-08-17 2026-08-21

C’est en compagnie de Jean-Claude Margerie, habitant et amoureux de longue date de Saint-Bômer-les-Forges et à la moustache légendaire que vous regarderez cette ville d’un autre œil.

Ce passionné n’aura pas sa langue la poche et sera ravi de partager avec vous, les secrets des manoirs, de la chouannerie, des seigneurs locaux, de l’église ou de la vie du bourg.

À pied ou en voiture, cette balade Greeter authentique et hors des sentiers battus vous donnera presque l’impression de flâner entre amis !

Informations pratiques

– sur inscription

– RDV à 14h devant l’église de Saint-Bômer-les-Forges

– 7 personnes maximum

– Être véhiculé .

Le Bourg Eglise Saint-Bômer-les-Forges 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97 tourisme@ot-domfront.com

