Saint-Briac Classic Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer

Boulevard de la Houle Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-31 09:30:00

fin : 2025-12-31 14:30:00

2025-12-31

Le 31 décembre, le boulevard de la Houle accueillera la 14ᵉ édition du Saint-Briac Classic, un rendez-vous incontournable des passionnés de véhicules anciens et de prestige.

Après avoir réuni plus de 400 véhicules en 2024 et obtenu le label Village d’accueil officiel FFVE, l’édition 2025 vise un nouveau record !

Organisé par le club Saint-Briac Sport Moteur, avec le soutien de la municipalité et de l’Union Commerciale, cet événement met à l’honneur le patrimoine automobile dans une ambiance conviviale. L’entrée unique se fera par le centre-bourg, afin de faire vivre le village toute la matinée.

Au programme

Exposition de voitures et motos de collection

Dégustation de galettes-saucisses et huîtres

Animation musicale par le groupe breton Pao-Bran

Commerces, restaurants et bars ouverts pour accueillir visiteurs et participants

La participation est réservée aux véhicules de plus de 30 ans, avec possibilité de dérogation pour certains véhicules d’exception (acceptation préalable par le bureau).

Venez nombreux célébrer l’automobile et le patrimoine à Saint-Briac ! .

Boulevard de la Houle Bd de la Houle / Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 64 20 98

