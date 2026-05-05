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Saint-Briac en Musique Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac en Musique Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Vallée Gatorge

Adresse : Salle des Sports

Ville : 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac en Musique

Vallée Gatorge Salle des Sports Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

26 ème édition du festival Saint-Briac en Musique

Vendredi 10 juillet à la Salle des Sports CONCERT DE CHORALE et de MUSIQUE.

Gratuit.   .

Vallée Gatorge Salle des Sports Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Saint-Briac en Musique Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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