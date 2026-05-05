Saint-Briac en Musique Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Briac en Musique Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Briac en Musique
Vallée Gatorge Salle des Sports Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
26 ème édition du festival Saint-Briac en Musique
Vendredi 10 juillet à la Salle des Sports CONCERT DE CHORALE et de MUSIQUE.
Gratuit. .
Vallée Gatorge Salle des Sports Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Saint-Briac en Musique Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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