Saint Brisson en Fête Saint-Brisson-sur-Loire dimanche 13 juillet 2025.

Place de l’Eglise Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Village de Saint Brisson en fête PLACE DE L’ÉGLISE ou Espace Séguier en cas de mauvais temps

16H00 JEUX POUR LES ENFANTS

19H00 REPAS CHAMPÊTRE & ANIMATION MUSICALE

22H00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX avec la Fanfare de l’Ocre

23H00 FEU D’ARTIFICE offert par la municipalité DANS LE PARC DU CHÂTEAU

ORGANISE PAR L’ ASSOCIATION DES FÊTES DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE .

Place de l’Eglise Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 49 37 18

English :

Village de Saint Brisson en fête PLACE DE L’ÉGLISE or Espace Séguier in case of bad weather

German :

Village de Saint Brisson en fête PLACE DE L’ÉGLISE oder Espace Séguier bei schlechtem Wetter

Italiano :

Village de Saint Brisson en fête PLACE DE L’ÉGLISE o Espace Séguier in caso di maltempo

Espanol :

Village de Saint Brisson en fête PLACE DE L’ÉGLISE o Espace Séguier en caso de mal tiempo

