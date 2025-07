Saint-Cernin en fête Les Pechs du Vers

Saint-Cernin en fête Les Pechs du Vers vendredi 1 août 2025.

Saint-Cernin en fête

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Le Comité des fêtes organise une fête de village cet été !

Vendredi 1 er août

18h marché de producteurs fermiers, composez votre repas sur place, selon vos envies.

22h soirée dj K.V.S. Event’s

Jeux gonflables gratuits

Samedi 2 août

14h concours de pétanque en doublettes

20h repas grillades d’agneau du Causse sur réservation au 06 45 33 03 00 ou au 06 80 11 24 25 avant le 30 juillet. Amener ses couverts.

22h grand bal avec l’orchestre Fabien Perez

Dimanche 3 août

17h jeux inter village

19h apéro dînatoire musical avec Jaja, reprises pop rock, rythm and Blues et concours amical de rampeau 10 .

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 45 33 03 00

English :

The Comité des fêtes is organizing a village fête this summer!

German :

Das Festkomitee organisiert diesen Sommer ein Dorffest!

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una festa di paese quest’estate!

Espanol :

El Comité de fiestas organiza este verano una fiesta en el pueblo

L’événement Saint-Cernin en fête Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Labastide-Murat