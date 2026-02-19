SAINT-CHARLES DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES Montpellier

SAINT-CHARLES DE L’HÔPITAL AUX CLINIQUES

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-20

L’hôpital Saint-Charles, aujourd’hui Maison des Choeurs et résidence de standing, fait partie des grandes installations qui ont contribué à la notoriété de Montpellier en termes de médecine. Il a vu les grands noms fouler ses allées, de la chapelle aux cliniques

Visite en français

Cet hôpital général, muni d’une chapelle et créé par la volonté de Louis XIV, fut aussi un lieu d’enfermement des pauvres et vagabonds, avant de devenir le grand lieu de soins que de nombreux montpelliérains ont connu.

La création de nouvelles générations de cliniques dans les années 1930 a contribué à sa modernisation et à la naissance d’un ensemble architectural inédit dans le Languedoc, que le guide vous invite à découvrir lors de la visite qui retrace l’histoire du lieu.

Réservation obligatoire

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’entrée de la Maison des Choeurs, Place Albert 1er.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. .

English :

The Saint-Charles hospital, now a Choir House and a luxury residence, is one of the great facilities that have contributed to the reputation of Montpellier in terms of medicine. It has seen the great names walk its paths, from the chapel to the clinics

