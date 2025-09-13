Saint Charles Surf Cup Biarritz

Saint Charles Surf Cup Biarritz samedi 13 septembre 2025.

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-09-13
2025-09-13

2025-09-13

De 8h à 16h
Compétition de SURF par l’Association  » Local Grande Plage Miarritze  » sur la Grande Plage de Biarritz   .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

