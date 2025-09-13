Saint Charles Surf Cup Biarritz
Saint Charles Surf Cup Biarritz samedi 13 septembre 2025.
Saint Charles Surf Cup
Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
De 8h à 16h
Compétition de SURF par l’Association » Local Grande Plage Miarritze » sur la Grande Plage de Biarritz .
Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Saint Charles Surf Cup
German : Saint Charles Surf Cup
Italiano :
Espanol : Saint Charles Surf Cup
L’événement Saint Charles Surf Cup Biarritz a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Biarritz