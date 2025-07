Saint-Chels Théâtre Saint-Chels

Saint-Chels Théâtre mardi 15 juillet 2025.

15 juillet 2025 20:30:00

fin : 2025-07-15

15, 18, 20 juillet 2025

Les Saint-Chélois montent sur les planches avec :

> Les pitchous

> Pièce en patois

> Pièce en français

A la salle des fêtes de Saint-Chels (climatisée)

Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 6 22 43 50 53

English :

The people of Saint-Chélois take to the stage with :

> Les pitchous

> A play in dialect

> French play

At the Saint-Chels village hall (air-conditioned)

German :

Die Saint-Chélois gehen auf die Bretter mit :

> Les pitchous

> Stück in Patois

> Stück auf Französisch

Im Festsaal von Saint-Chels (klimatisiert)

Italiano :

Gli abitanti di Saint-Chélois salgono sul palco con :

> Les pitchous

> Una commedia in dialetto

> Una commedia in francese

Presso la sala del villaggio di Saint-Chels (climatizzata)

Espanol :

Los habitantes de Saint-Chélois se suben al escenario con :

> Les pitchous

> Una obra en dialecto

> Una obra en francés

En la sala de fiestas de Saint-Chels (climatizada)

