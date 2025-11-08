SAINT-CHÉLY-D’ARTE AUAHATANGA Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher

Route du Malzieu D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Dans le cadre du festival Saint-Chély-d’Arté, le Centre Culture et Loisirs invite le jeune public à une pièce de théâtre.

Il était une fois deux grandes personnes perdues. Elles ont perdu leurs sens, elles n’ont plus le goût à la vie….

Elles cherchent le sens. Alors, elles tournent, tournent en rond, toujours dans le même sens. Ça n’a pas de sens, mais elles tournent.

Elles s’arrêtent parfois et regardent. Mais elles ne voient que des choses inutiles. Leurs yeux sont éteints…Deux grandes personnes emplies d’habitudes et de certitudes, deux personnages que plus rien ne surprend…

Lui, tourne sans cesse une vieille terre argileuse et stérile, Elle, tourne sans cesse, sans but sur un vieux sol desséché. Jusqu’au jour où de cette terre sans vie, apparaît, on ne sait ni pourquoi, ni comment Auahatanga.

Ensemble ils vont apprendre à regarder autrement le monde qui les entoure.

Texte et mise en scène Kévin Perez

Avec Marie des Neiges Flahaut Victor Pol et Vincent Dubus

Assistante mise en scène Laura Flahaut

Décors William Puel et Corinne Bodu

Photos Cécile Flahaut

Durée 40 minutes

Musique originale live Pol Dubus .

Route du Malzieu D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

As part of the Saint-Chély-d’Arté festival, the Centre Culture et Loisirs invites young audiences to a play.

German :

Im Rahmen des Festivals Saint-Chély-d’Arté lädt das Centre Culture et Loisirs das junge Publikum zu einem Theaterstück ein.

Italiano :

Nell’ambito del festival di Saint-Chély-d’Arté, il Centre Culture et Loisirs invita il pubblico giovane ad assistere a uno spettacolo teatrale.

Espanol :

En el marco del festival de Saint-Chély-d’Arté, el Centre Culture et Loisirs invita al público joven a una obra de teatro.

