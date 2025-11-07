SAINT-CHÉLY-D’ARTE CABARET MYTHIQUE Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher

SAINT-CHÉLY-D’ARTE CABARET MYTHIQUE Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher vendredi 7 novembre 2025.

SAINT-CHÉLY-D’ARTE CABARET MYTHIQUE

Route du Malzieu D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Dans le cadre du festival Saint-Chély-d’Arté, le Centre Culture et Loisirs vous propose un spectacle musical et théâtral. Pour leur nouvelle création, Les Mauvais Elèves vous plongent dans l’univers fou et subversif du cabaret et de la mythologie grecque.

Dans le cadre du festival Saint-Chély-d’Arté, le Centre Culture et Loisirs vous propose un spectacle musical et théâtral. Pour leur nouvelle création, Les Mauvais Elèves vous plongent dans l’univers fou et subversif du cabaret et de la mythologie grecque. Mise en scène Shirley et Dino. .

Route du Malzieu D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

As part of the Saint-Chély-d’Arté festival, the Centre Culture et Loisirs presents a musical and theatrical show. For their latest creation, Les Mauvais Elèves plunge you into the crazy, subversive world of cabaret and Greek mythology.

German :

Im Rahmen des Festivals Saint-Chély-d’Arté bietet Ihnen das Kultur- und Freizeitzentrum ein musikalisches und theatralisches Spektakel. Für ihre neue Kreation lassen Sie Les Mauvais Elèves in die verrückte und subversive Welt des Kabaretts und der griechischen Mythologie eintauchen.

Italiano :

Nell’ambito del festival di Saint-Chély-d’Arté, il Centre Culture et Loisirs propone uno spettacolo musicale e teatrale. Per la loro ultima creazione, Les Mauvais Elèves si immergono nel mondo folle e sovversivo del cabaret e della mitologia greca.

Espanol :

En el marco del festival de Saint-Chély-d’Arté, el Centre Culture et Loisirs ofrece un espectáculo musical y teatral. En su última creación, Les Mauvais Elèves te sumergen en el mundo loco y subversivo del cabaret y la mitología griega.

L’événement SAINT-CHÉLY-D’ARTE CABARET MYTHIQUE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT Margeride en Gévaudan