Saint-Chinian

SAINT-CHINIAN DE MOULIN EN CAPITELLES

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite commentée du site du moulin et du chemin des capitelles. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent qui trône sur la falaise du Rocher au départ du sentier des capitelles. Le Moulin du Rocher vous offre un panorama sur la vallée du Vernazobre et le vignoble du Saint-Chinianais, avec pour toile de fond, les monts de la Grage et du Caroux.

Gratuit

Venez découvrir l’histoire et le charme du moulin à vent de Saint-Chinian.

Monument emblématique, il trône sur la falaise du Rocher d’où le panorama sur la vallée du Vernazobre et le vignoble de l’AOC Saint-Chinian, avec pour toile de fond les monts de la Grage et du Caroux, est à couper le souffle.

Vous pourrez pour vous engager ensuite sur un sentier botanique typiquement méditerranéen, jalonné de nombreuses

cabanes en pierre sèche, les Capitelles.

L’association les Richesses du Saint-Chinianais est présente sur site tous les mercredis matins de 9h à 12h pour renseigner les visiteurs et les curieux.

Gratuit. .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 28

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English :

Guided tour of the windmill site and the path of the capitelles. Discover the history of this windmill which is enthroned on the cliff du Rocher at the start of the path of the capitelles. The Moulin du Rocher offers a panoramic view of the Vernazobre valley and the Saint-Chinianais vineyards, with the Grage and Caroux mountains in the background.

Free

L’événement SAINT-CHINIAN DE MOULIN EN CAPITELLES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN