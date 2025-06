SAINT-CLÉMENT SUR SCÈNES – Saint-Clément-de-Rivière 22 juin 2025 07:00

Pièces jouées au Théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud.

Soirée d’ouverture le dimanche sur le parvis, ambiance musicale avec DJ Krysalid et foodtruck sur place. N’hésitez pas à venir boire un verre, discuter, et grignoter avant d’assister à la première représentation.

Programme soirée d’ouverture le dimanche sur le parvis, ambiance musicale avec DJ Krysalid et foodtruck sur place. N’hésitez pas à venir boire un verre, discuter, et grignoter avant d’assister à la première représentation.

21h30 Les Cancans: Commedia dell’arte

Alors que les fiançailles entre Beppo et la belle Checcina sont annoncées, voilà qu’un cancan vient mettre le doute et emmêler le pauvre cerveau de Beppo. Checca arrivera-t-elle à rétablir la vérité pour retrouver les tendres bras de son Beppo

Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault.

Lundi 23 juin 21h30 Le bal des valises Comédie

Le mot valise est riche en évocations voyageuses, mais aussi sentimentales ou encore sociales. Les valises occupent une place importante dans la comédie humaine et, souvent, ce sont elles qui mènent le bal. Alors, entrez dans la danse …

Les Baladins d’Ici.

Mardi 24 juin 21h30 Kliniken Comédie dramatique

La pièce se déroule dans un hôpital psychiatrique où les patients partagent leurs histoires, leurs rêves et leurs blessures. Les frontières entre la normalité et la folie sont floues, et les conversations révèlent les souffrances et les secrets des personnages, en écho aux violences de la société contemporaine des années 90.

Compagnie Grand Rue .

Sentier du Belier

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 49 60 evenementiel@stcdr.fr

English :

Plays performed in the Théâtre de verdure at the Centre Fernand Arnaud.

Opening night on Sunday on the forecourt, with music by DJ Krysalid and foodtruck on site. Come and enjoy a drink, a chat and a snack before attending the first performance.

German :

Stücke, die im Théâtre de verdure des Centre Fernand Arnaud aufgeführt werden.

Eröffnungsabend am Sonntag auf dem Vorplatz, musikalische Untermalung durch DJ Krysalid und Foodtruck vor Ort. Zögern Sie nicht, vor dem Besuch der ersten Aufführung etwas zu trinken, zu plaudern und einen Snack zu sich zu nehmen.

Italiano :

Opere rappresentate nel Théâtre de verdure del Centre Fernand Arnaud.

Serata di apertura domenica sul piazzale, con la musica del DJ Krysalid e un foodtruck sul posto. Non esitate a venire per un drink, una chiacchierata e uno spuntino prima di assistere alla prima rappresentazione.

Espanol :

Obras representadas en el Théâtre de verdure del Centre Fernand Arnaud.

Inauguración el domingo en la explanada, con música del DJ Krysalid y un foodtruck in situ. No dude en venir a tomar una copa, charlar y picar algo antes de asistir a la primera representación.

