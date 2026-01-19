Saint-Cloud dans les nuages Musée des avelines Saint-Cloud 12 février – 5 juillet Entrée gratuite Du 12 février au 5 juillet 2026

Du mercredi au samedi de 12h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Avec l’exposition Saint-Cloud dans les nuages, la Ville de Saint-Cloud met en lumière un territoire longtemps méconnu mais pourtant précurseur majeur de l’aéronautique française et européenne. Située au cœur des Hauts-de-Seine, offrant l’un des plus beaux panoramas sur Paris, Saint-Cloud s’impose dès le XVIIIᵉ siècle comme un site privilégié pour les premières expériences aérostatiques et aéronautiques.

Du rêve ancestral de voler aux grandes avancées techniques, l’exposition raconte comment l’utopie devient réalité grâce à des pionniers audacieux, ingénieurs, mécènes et inventeurs qui repoussent sans cesse les limites du possible. Ballons, dirigeables, puis avions : Saint-Cloud devient un véritable laboratoire du ciel, au croisement de la science, du spectacle et de la modernité.

Forte de 180 oeuvres, l’exposition s’appuie sur deux partenariats majeurs : le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et Dassault Aviation, dont le siège historique est installé à Saint-Cloud. Parmi les pièces phares, la Rotonde du musée accueille une maquette à l’échelle 1 de La Demoiselle de Santos-Dumont, accompagnée d’une œuvre picturale originale réalisée spécialement pour l’exposition par Christoff Debusschere, peintre de l’Air. Le parcours s’achève par une expérience immersive permettant au visiteur de piloter un Rafale depuis le porte-avions Charles-de-Gaulle grâce à un simulateur de vol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-07-05T18:00:00.000+02:00

musee-avelines@saintcloud.fr

Musée des avelines 60, rue Gounod 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine



