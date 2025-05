SAINT-CYPRIEN EN CHANTANT (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – CHATEAU D’EAU Toulouse, 8 juin 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

SAINT-CYPRIEN EN CHANTANT (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Eugénie Berrocq soprano et artiste éclectique en duo avec Lucile Jalabert guide conférencière ont accepté le pari de l’Espace Patrimoine de créer une visite guidée d’un autre genre pour vous révéler les grandes particularités du quartier Saint-Cyprien.

Leur proposition ? Une visite chantée et commentée qui vous fait découvrir le quartier de manière insolite ! Un savant mélange d’architecture, de patrimoine, de culture, d’histoire et de découvertes musicales. .

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Eugénie Berrocq, soprano and eclectic artist, in duo with Lucile Jalabert, tour guide, have accepted Espace Patrimoine’s challenge to create a different kind of guided tour, revealing the special features of the Saint-Cyprien district.

German :

Eugénie Berrocq, Sopranistin und eklektische Künstlerin, und Lucile Jalabert, Fremdenführerin, haben die Herausforderung des Espace Patrimoine angenommen, eine Führung der anderen Art zu gestalten, um Ihnen die großen Besonderheiten des Viertels Saint-Cyprien zu enthüllen.

Italiano :

Eugénie Berrocq, soprano e artista eclettica, e Lucile Jalabert, guida e docente, hanno accettato la sfida dell’Espace Patrimoine di creare un diverso tipo di visita guidata per svelare le particolarità del quartiere di Saint-Cyprien.

Espanol :

Eugénie Berrocq, soprano y artista ecléctica, y Lucile Jalabert, guía y conferenciante, han aceptado el reto del Espace Patrimoine de crear una visita guiada diferente para desvelar las particularidades del barrio de Saint-Cyprien.

L’événement SAINT-CYPRIEN EN CHANTANT (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE